СМИ: президент Румынии получил приглашение посетить Киев 9 мая

Президент Румынии Никушор Дан получил приглашение посетить Киев для празднования Дня Европы, который отмечают 9 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Digi 24 от собственных источников.

Впрочем, пока присутствие главы румынского государства в Киеве в этот день официально не подтверждено.

Напомним, 12 марта президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении Дня румынского языка во время официального визита в Бухарест.

В тот же день Зеленский и Дан подписали ряд документов, среди которых – рамочные договоренности о сотрудничестве в энергетическом секторе.