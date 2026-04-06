Бесплатные насадки для каждого дома: Кипр готовится к дефициту воды летом
Кипр внедряет план мероприятий для обеспечения стабильного водоснабжения этим летом и предотвращения принудительных отключений воды во время засухи.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Cyprus Mail.
Директор Департамента водного хозяйства (WDD) Илиана Тофа в понедельник сообщила агентству CNA, что главной целью ведомства и местных властей является сокращение потребления воды на 10%.
Одной из ключевых инициатив станет бесплатное распространение специальных водосберегающих насадок для кранов и душевых леек: каждое домохозяйство получит конверт с четырьмя насадками для кранов и двумя для душа.
По словам чиновницы, эти устройства позволяют уменьшить использование воды на 30-50%, что не только помогает стратегическим целям государства, но и существенно экономит средства граждан.
Кроме работы с населением, департамент сотрудничает с региональными организациями самоуправления для минимизации потерь в сетях.
Важным этапом стал запуск на полную мощность опреснительной станции в Лимассоле, которая присоединилась к уже действующим объектам в Киссонерге и Моне.
План ведомства рассчитан на три года и включает развитие инфраструктуры и адаптацию населения к условиям климатических изменений.
Тофа подчеркнула, что изменение потребительского поведения является решающим, а отключение воды рассматриваются лишь как крайняя мера, которой удастся избежать, если проекты будут реализованы, а граждане будут придерживаться плана экономии.
Напомним, в феврале в связи с засухой власти Кипра призвали жителей сократить потребление воды на 10%, что эквивалентно двум минутам использования проточной воды ежедневно.
Между тем Кипр лидирует в ЕС по качеству воды в местах для купания.