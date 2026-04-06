Бесплатные насадки для каждого дома: Кипр готовится к дефициту воды летом

Кипр внедряет план мероприятий для обеспечения стабильного водоснабжения этим летом и предотвращения принудительных отключений воды во время засухи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Cyprus Mail.

Директор Департамента водного хозяйства (WDD) Илиана Тофа в понедельник сообщила агентству CNA, что главной целью ведомства и местных властей является сокращение потребления воды на 10%.

Одной из ключевых инициатив станет бесплатное распространение специальных водосберегающих насадок для кранов и душевых леек: каждое домохозяйство получит конверт с четырьмя насадками для кранов и двумя для душа.

По словам чиновницы, эти устройства позволяют уменьшить использование воды на 30-50%, что не только помогает стратегическим целям государства, но и существенно экономит средства граждан.

Кроме работы с населением, департамент сотрудничает с региональными организациями самоуправления для минимизации потерь в сетях.

Важным этапом стал запуск на полную мощность опреснительной станции в Лимассоле, которая присоединилась к уже действующим объектам в Киссонерге и Моне.

План ведомства рассчитан на три года и включает развитие инфраструктуры и адаптацию населения к условиям климатических изменений.

Тофа подчеркнула, что изменение потребительского поведения является решающим, а отключение воды рассматриваются лишь как крайняя мера, которой удастся избежать, если проекты будут реализованы, а граждане будут придерживаться плана экономии.

Напомним, в феврале в связи с засухой власти Кипра призвали жителей сократить потребление воды на 10%, что эквивалентно двум минутам использования проточной воды ежедневно.

Между тем Кипр лидирует в ЕС по качеству воды в местах для купания.