Сильный ветер над Польшей оставил без света десятки тысяч людей и нанес другой ущерб

Из-за сильных ветров над Польшей десятки тысяч домов в разных регионах остались без света, есть пострадавшие в результате падения деревьев.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На севере страны в районе Гданьска спасатели совершили десятки выездов, убирая поваленные ветром деревья и конструкции. В одном месте дерево упало на железнодорожные пути, что привело к приостановке движения.

В селе под Гдыней дерево упало на легковой автомобиль, обошлось без пострадавших. В Лодзи в результате падения ветки пострадал водитель грузовика.

Во многих районах сообщают о сорванных ветром фрагментах кровель.

На Люблинщине без света остались по меньшей мере 30 тысяч домов, в Подкарпатском воеводстве – по меньшей мере 3000.

В столице Варшаве понадобилось более сотни вмешательств служб из-за поваленных деревьев, рекламных конструкций и тому подобное. Самый серьезный инцидент произошел в районе Вавер, где большое дерево упало на дом – его убирали с помощью крана.

Przy ulicy Rzeźbiarskiej w Warszawie strażacy usuwają drzewo powalone na dach domu przez silny wiatr.



W całym kraju od wczoraj było prawie 700. strażackich interwencji związanych z usuwaniem skutków burz i wichur.

Над Скандинавией тем временем бушует шторм "Дейв". В Швеции тысячи людей остались без света. В соседней Норвегии, где основной удар шторма выпал на Пасху, он также обесточил тысячи домов и вызвал значительные перебои в работе транспорта.

В Британии "Дейв" вызвал перебои со светом и нарушил работу автомобильного и железнодорожного транспорта.