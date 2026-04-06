Трамп объяснил, почему он ругался, угрожая Ирану ударами

Президент США Дональд Трамп заявил, что в своем посте в Truth Social, в котором он угрожал Ирану в пасхальное воскресенье, он использовал нецензурную лексику лишь для того, "чтобы донести свою мысль".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

5 апреля Трамп написал в соцсети Truth Social, что во вторник в Иране будет "и день электростанций, и день мостов".

"Ничего подобного больше не будет! Откройте этот чертов пролив, безумные негодяи, иначе окажетесь в аду – берегитесь!" – написал тогда глава Белого дома.

Во время пасхального мероприятия в понедельник в Белом доме журналист спросил, почему американский лидер употребил нецензурную лексику. На это Трамп ответил: "Только для того, чтобы донести свою мысль. Думаю, вы это уже слышали раньше".

Трамп также назвал предложение о 45-дневном перемирии с Ираном "важным шагом", но отметил, что оно является недостаточным.

По данным Reuters, Иран отказался от предложения о перемирии, в рамках которого он должен был бы разблокировать Ормузский пролив.