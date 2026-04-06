Трамп заявив, що має план швидкого знищення "усіх мостів і електростанцій" в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають план швидкого знищення "усіх мостів і електростанцій" в Ірані, якщо його ультиматум про відкриття Ормузької протоки не буде виконаний.

Як повідомляє CNN, пише "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції 6 квітня.

Трамп оголосив, що США мають план, за яким "усі мости і електростанції" Ірану будуть знищені за лічені години.

"Я маю на увазі цілковите руйнування до 12 години (опівночі за Північноамериканським східним часом). І це станеться за чотири години – якщо ми захочемо це зробити. Ми б не хотіли, щоб це сталося", – сказав Трамп.

Вихідними він оголосив новий крайній термін виконання свого ультиматуму Ірану – 20:00 за Північноамериканським східним часом (3 ранку середи за Києвом).

Також він пригрозив Ірану "гіршими речами", ніж знищені мости і електростанції.

"Можна рознести усю країну за один вечір, і цей вечір може бути завтрашнім", – додав президент США.

Трамп сказав, що не турбується, що такі удари США по цивільній інфраструктурі можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.