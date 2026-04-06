Трамп заявил, что имеет план быстрого уничтожения "всех мостов и электростанций" в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты имеют план быстрого уничтожения "всех мостов и электростанций" в Иране, если его ультиматум об открытии Ормузского пролива не будет выполнен.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции 6 апреля.

Трамп объявил, что США имеют план, по которому "все мосты и электростанции" Ирана будут уничтожены за считанные часы.

"Я имею в виду полное разрушение до 12 часов (в полночь по североамериканскому восточному времени). И это произойдет за четыре часа – если мы захотим это сделать. Мы бы не хотели, чтобы это произошло", – сказал Трамп.

На выходных он объявил новый крайний срок выполнения своего ультиматума Ирану – 20:00 по Североамериканскому восточному времени (3 утра среды по Киеву).

Также он пригрозил Ирану "худшими вещами", чем уничтоженные мосты и электростанции.

"Можно разнести всю страну за один вечер, и этот вечер может быть завтрашним", – добавил президент США.

Трамп сказал, что его не беспокоит, что такие удары США по гражданской инфраструктуре могут квалифицироваться как военные преступления.