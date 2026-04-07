ЗМІ: Британія відмовиться надати США авіабази для атак по іранських електростанціях

Велика Британія не надаватиме США доступ до авіабаз Королівських військово-повітряних сил для будь-яких ударів по мостах чи електростанціях Ірану, як пригрозив це зробити американський президент Дональд Трамп.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо газеті The i Paper.

Президент США пригрозив розпочати "пекло" проти ключової цивільної інфраструктури Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер раніше заявив, що доступ американських військових до британських баз має бути обмежений послабленням оборонних можливостей Ірану, таких як ракетні шахти або склади зберігання, які можуть бути використані для загрози інтересам Лондона або його союзників у Перській затоці.

Виданню i Paper повідомили, що атаки США на мости та електростанції не підпадають під це визначення, і якщо Вашингтон попросить використовувати британські бази для таких операцій, йому буде відмовлено.

США запитують дозвіл на використання баз Королівських ВПС в кожному окремому випадку. Такого запиту щодо потенційних ударів по іранських мостах та електростанціях, ще не було зроблено.

Нагадаємо, перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

Президент США Дональд Трамп 5 квітня вимагав, щоб Іран повністю відкрив Ормузьку протоку до вівторка, в іншому разі цей день, за його словами, стане для Ірану "днем електростанцій і мостів".