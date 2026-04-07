СМИ: Великобритания откажется предоставить США авиабазы для ударов по иранским электростанциям

Великобритания не предоставит США доступ к авиабазам Королевских военно-воздушных сил для нанесения каких-либо ударов по мостам или электростанциям Ирана, как пригрозил сделать американский президент Дональд Трамп.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно газете The i Paper.

Президент США пригрозил развязать "ад" против ключевой гражданской инфраструктуры Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив для международного судоходства.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявил, что доступ американских военных к британским базам должен быть ограничен ослаблением оборонных возможностей Ирана, таких как ракетные шахты или склады хранения, которые могут быть использованы для угрозы интересам Лондона или его союзников в Персидском заливе.

Изданию i Paper сообщили, что атаки США на мосты и электростанции не подпадают под это определение, и если Вашингтон попросит использовать британские базы для таких операций, ему будет отказано.

США запрашивают разрешение на использование баз Королевских ВВС в каждом отдельном случае. Такого запроса относительно потенциальных ударов по иранским мостам и электростанциям пока не поступало.

Напомним, перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Ферфорд, сославшись на международное право. Однако впоследствии Стармер уступил и заявил, что предоставит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонных целей".

Президент США Дональд Трамп 5 апреля требовал, чтобы Иран полностью открыл Ормузский пролив до вторника, в противном случае этот день, по его словам, станет для Ирана "днем электростанций и мостов".