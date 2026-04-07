Лікарі-резиденти Британії розпочали шестиденний страйк
Новини — Вівторок, 7 квітня 2026, 09:22 —
Десятки тисяч лікарів-резидентів Англії розпочали шестиденний страйк, відхиливши пропозицію уряду щодо заробітної плати.
Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".
Страйк триватиме до ранку 13 квітня, оскільки 48-годинний ультиматум прем'єр-міністра Кіра Стармера минув без досягнення домовленості.
Британська медична асоціація (BMA) заявила, що пропозиція уряду не здатна компенсувати багаторічне зниження заробітної плати та кадрові проблеми.
NHS England заявила, що медичні колективи по всій країні докладуть зусиль, щоб мінімізувати незручності для пацієнтів під час страйку.
BMA неодноразово заявляла, що у Національній службі охорони здоров'я Англії реальні доходи за останнє десятиліття різко впали, а кількість вакансій зросла.
Цей страйк стане 15-м з березня 2023 року. Востаннє лікарі страйкували у грудні 2025 року.
Страйк проходив у період спалаху "супергрипу" в країні.