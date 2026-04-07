Врачи-резиденты Великобритании начали шестидневную забастовку
Новости — Вторник, 7 апреля 2026, 09:22 —
Десятки тысяч врачей-резидентов Англии начали шестидневную забастовку, отклонив предложение правительства по заработной плате.
Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".
Забастовка продлится до утра 13 апреля, поскольку 48-часовой ультиматум премьер-министра Кира Стармера истек без достижения соглашения.
Британская медицинская ассоциация (BMA) заявила, что предложение правительства не способно компенсировать многолетнее снижение заработной платы и кадровые проблемы.
NHS England заявила, что медицинские коллективы по всей стране приложат усилия, чтобы минимизировать неудобства для пациентов во время забастовки.
BMA неоднократно заявляла, что в Национальной службе здравоохранения Англии реальные доходы за последнее десятилетие резко упали, а количество вакансий выросло.
Эта забастовка станет 15-й с марта 2023 года. Последний раз врачи бастовали в декабре 2025 года.
Забастовка проходила в период вспышки "супергриппа" в стране.