Врачи-резиденты Великобритании начали шестидневную забастовку

Десятки тысяч врачей-резидентов Англии начали шестидневную забастовку, отклонив предложение правительства по заработной плате.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Забастовка продлится до утра 13 апреля, поскольку 48-часовой ультиматум премьер-министра Кира Стармера истек без достижения соглашения.

Британская медицинская ассоциация (BMA) заявила, что предложение правительства не способно компенсировать многолетнее снижение заработной платы и кадровые проблемы.

NHS England заявила, что медицинские коллективы по всей стране приложат усилия, чтобы минимизировать неудобства для пациентов во время забастовки.

BMA неоднократно заявляла, что в Национальной службе здравоохранения Англии реальные доходы за последнее десятилетие резко упали, а количество вакансий выросло.

Эта забастовка станет 15-й с марта 2023 года. Последний раз врачи бастовали в декабре 2025 года.

Забастовка проходила в период вспышки "супергриппа" в стране.