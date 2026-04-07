Снежные лавины в горах Европы унесли вдвое больше жизней, чем в прошлом году

Этой зимой в горах Европы в результате схода лавин погибло больше людей, чем в любой предыдущий год.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на официальную статистику Европейского центра предупреждения о лавинах (EAWS), передает "Европейская правда".

Как отмечается, с начала октября в Альпах и других европейских горных массивах погибло не менее 135 человек, оказавшихся под завалами снега.

Для сравнения: зимой 2024/25 года в Европе в целом погибло 70 человек в результате схода лавин. В этом сезоне эта цифра почти удвоилась. Последний раз еще больше жертв было в 2017/18 году – в общей сложности 147.

Этой зимой особенно сильно пострадала Италия, где было зафиксировано в общей сложности 38 погибших в лавинах.

Согласно статистике, за последние несколько месяцев в лавинах погибли 31 человек во Франции, 30 – в Австрии и 15 – в Швейцарии.

Напомним, во Франции 5 апреля в горном массиве Пиренеи в результате схода лавины погиб лыжник.

На следующий день в норвежской полиции сообщили о гибели двух из четырех туристов, которые попали в лавину на юге страны.