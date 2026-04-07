ЗМІ: Німеччина хоче пом’якшити закон про узгодження виїзду за кордон для чоловіків

Міністерство оборони Німеччини розглядає винятки із закону, який вимагає від чоловіків віком від 17 до 45 років отримувати дозвіл, перш ніж виїжджати з країни на термін понад три місяці, після того, як це правило викликало бурхливу реакцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У Міністерстві повідомили, що прагнуть обмежити практичний вплив цієї норми, навіть якщо закон залишається чинним.

"Міністерство оборони зараз розробляє детальні положення, які дозволять винятки з вимоги щодо затвердження, також з метою уникнення зайвої бюрократії", – сказав речник міністерства.

Це положення, яке набуло чинності в січні в рамках реформи військової служби, продовжує дію правила на мирний час і теоретично впливає на мільйони чоловіків по всій Німеччині. Згідно з законом, чоловіки віком від 17 до 45 років повинні отримати попереднє схвалення військового керівництва для перебування за кордоном довше трьох місяців.

Посадовці наполягають, що цей захід спрямований не на обмеження поїздок, а на покращення здатності держави відстежувати потенційних новобранців у кризових ситуаціях.

Міністерство все ще працює над визначенням деяких ключових аспектів роботи системи. Наразі уряд хоче запевнити громадськість, що ця вимога матиме незначний практичний вплив, оскільки військова служба залишається добровільною.

Раніше у Міністерстві оборони Німеччини роз’яснили, коли діятиме норма закону, згідно з якою чоловікам віком 17-45 років необхідно погоджувати із Бундесвером свій виїзд за кордон.

Перед цим німецькі ЗМІ звернули увагу, що з початку 2026 року всі чоловіки віком від 17 до 45 років у Німеччині мають отримувати дозвіл від кар'єрного центру Бундесверу, якщо планують виїзд із країни більш ніж на три місяці.

Нагадаємо, у грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах.