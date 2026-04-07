СМИ: Германия хочет смягчить закон о согласовании выезда за границу для мужчин

Министерство обороны Германии рассматривает исключения из закона, обязывающего мужчин в возрасте от 17 до 45 лет получать разрешение перед выездом из страны на срок более трех месяцев, после того как это правило вызвало бурную реакцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В министерстве сообщили, что стремятся ограничить практическое влияние этой нормы, даже если закон остается в силе.

"Министерство обороны сейчас разрабатывает подробные положения, которые предусматривают исключения из требования об утверждении, в том числе с целью избежать излишней бюрократии", – сказал представитель министерства.

Это положение, вступившее в силу в январе в рамках реформы военной службы, продлевает действие правила на мирное время и теоретически затрагивает миллионы мужчин по всей Германии. Согласно закону, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получить предварительное одобрение военного руководства для пребывания за границей дольше трех месяцев.

Чиновники настаивают, что эта мера направлена не на ограничение поездок, а на улучшение способности государства отслеживать потенциальных новобранцев в кризисных ситуациях.

Министерство все еще работает над определением некоторых ключевых аспектов работы системы. На данный момент правительство хочет заверить общественность, что это требование будет иметь незначительное практическое влияние, поскольку военная служба остается добровольной.

Ранее в Министерстве обороны Германии разъяснили, когда вступит в силу норма закона, согласно которой мужчинам в возрасте 17–45 лет необходимо согласовывать с Бундесвером свой выезд за границу.

До этого немецкие СМИ обратили внимание, что с начала 2026 года все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет в Германии должны получать разрешение от карьерного центра Бундесвера, если планируют выезд из страны более чем на три месяца.

Напомним, в декабре Германия приняла закон о модернизации военной службы, предусматривающий возобновление призыва на добровольной основе.