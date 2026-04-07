Лидер венгерской оппозиции призывает не вмешиваться в выборы на фоне визита вице-президента США

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр на фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Будапешт призвал политиков со всего мира не вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мадяр сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Политик заявил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в избирательный процесс в Венгрии, намекая на визит американского вице-президента, который отправился в Будапешт для поддержки венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Обращаясь к другим государствам с призывом не вмешиваться в выборы, Мадяр также упомянул Украину.

"Я настойчиво призываю участников международной политики, от Украины до Сербии, от России до Америки, не пытаться вмешиваться в выборы в Венгрии. Мы не являемся полигоном для экспериментов, мы не являемся ареной геополитических игр, это наша родина, судьбу которой будут решать венгерские граждане", – заявил он.

Лидер "Тисы" также обратился к вице-президенту США с просьбой не пытаться договориться с Орбаном об отправке венгерских военных на Ближний Восток.

"Я с уважением прошу американского вице-президента, который приезжает в Венгрию: если он уже агитирует за Виктора Орбана, то венгерский народ не должен за это платить. Что бы они ни договорились или не договорились ранее, правительство "Тисы", которое будет сформировано 12 апреля, не позволит отправлять венгерских солдат в Иран, так же как мы не будем отправлять солдат в Чад или на любой военный конфликт", – заявил политик.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партию "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля.

Также писали, что в ЕС обсуждают варианты действий на случай, если Орбану удастся удержать власть и Венгрия продолжит препятствовать важным решениям Евросоюза.

