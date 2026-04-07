СМИ: в ЕС опасаются нового финансового кризиса из-за цен на энергоносители

Чиновники Европейского Союза призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки с целью компенсации стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.

Об этом осведомленные собеседники сообщили Financial Times, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, Европейская комиссия настаивает во время обсуждений с государствами-членами на том, чтобы предлагаемые энергетические субсидии, снижение налогов и ограничение цен были ограничены во времени и объеме.

"Это совместные усилия Еврокомиссии. То, что происходит в одном секторе экономики, может распространиться на остальное общество", – сказал европейский комиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен.

Несколько стран, в частности Италия, Польша и Испания, снизили налоги на топливо, тогда как другие призвали ослабить правила ЕС в отношении государственной помощи. Рим также настаивает на том, чтобы Брюссель ослабил фискальные ограничения, чтобы предоставить столицам больше свободы действий.

По словам Йоргенсена, Европейская комиссия предоставляла "технические советы и помощь странам в формировании тех политических инструментов, которые они хотят использовать в рамках имеющегося фискального пространства".

"Американские удары по Ирану привели к росту европейских цен на нефть и газ примерно на 60% и усилили опасения относительно дефицита дизельного и авиационного топлива. Этот конфликт, к сожалению, несет огромный риск привести к росту инфляции со всеми негативными последствиями", – признал он.

Поэтому, по словам осведомленных собеседников, Европейская комиссия призвала к "координации и осторожности" в отношении любых мер, направленных на смягчение ценового давления на энергоносители.

Они опасаются, что конфликт вызовет третий экономический кризис для ЕС за шесть лет – после пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"Проблема в таком кризисе заключается в том, что иногда нам приходится поддерживать и субсидировать то, о чем мы обычно даже не думали, но это нужно делать в краткосрочной перспективе. Иначе люди замерзнут или производство остановится", – добавил европейский комиссар по вопросам энергетики.

Недавно СМИ писали, что пять министров финансов стран ЕС призывают ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний в ответ на рост цен на топливо из-за войны с Ираном.

Также ранее Йоргенсен предупредил о длительном энергетическом кризисе в результате конфликта на Ближнем Востоке и призвал граждан работать из дома, меньше пользоваться автомобилями и самолетами, а страны ЕС – срочно переходить на возобновляемые источники энергии.