Орбан был готов "стать мышкой Путина", чтобы помочь России: в СМИ слили разговор лидеров

В телефонном разговоре между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой Кремля Владимиром Путиным, который состоялся осенью, венгерский премьер уверял Путина в "дружбе" и предлагал ему помощь в "урегулировании" войны в Украине.

Об этом говорится в стенограмме, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В телефонном разговоре, который произошел 17 октября, Орбан сообщил главе Кремля, что "готов приложить максимум усилий", чтобы помочь Путину, в частности "способствовать урегулированию войны" в Украине путем проведения саммита в Будапеште.

"Вчера наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь любым образом. В любом вопросе, где я могу быть полезным, я к вашим услугам", – сказал тогда Орбан Путину.

Чтобы подчеркнуть свою мысль, Орбан вспомнил детскую басню, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В ней говорится о мыши, которая освобождает льва, попавшего в сеть, после того, как тот ранее помиловал жизнь грызуна.

Как свидетельствует стенограмма, эта реплика вызвала смех у Путина.

Как отмечается, большую часть разговора они посвятили обмену комплиментами друг другу, а также американскому президенту Дональду Трампу.

Во время разговора Орбан отметил, что дружба с Путиным укрепилась с момента ее зарождения в Санкт-Петербурге в 2009 году.

"Чем больше друзей мы находим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам", – сказал Орбан.

Тогда же венгерский премьер выразил сожаление, что он и Путин не смогли регулярно встречаться лично, как это было до пандемии COVID-19.

Эти слова агентству подтвердил осведомленный с разговором источник.

Путин выразил восхищение "независимой и гибкой" позицией Венгрии в отношении его войны против Украины. "Для нас непонятно, что такая взвешенная, умеренная позиция вызывает лишь возражения", – сказал Путин.

Согласно стенограмме, основной целью октябрьского разговора было обсуждение возможности проведения в Венгрии встречи между США и Россией. Тогда саммит в Будапеште не состоялся.

Стоит заметить, что детали разговора Орбана с Путиным появились на фоне ситуации со сливом разговора венгерского главы МИД Петера Сийярто с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Напомним, 31 марта в СМИ слили аудиозаписи разговора Лаврова и Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.

Среди разговоров, в частности, был и касавшийся лоббирования Сийярто снятия санкций ЕС против сестры российского олигарха Алишера Усманова – Гульбахор Исмаиловой.

После этого Сийярто в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза против РФ и заявил, что "регулярно консультируется и консультировался с министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, относительно санкционных мер".

В Еврокомиссии напомнили, что Сийярто уже получал замечания о недопустимости разглашения информации с заседаний Совета ЕС.