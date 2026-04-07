В США раскрыли детали операции спасения летчиков с территории Ирана после сбития F-15E

Воздушные силы США спасли летчиков, которые оказались на территории Ирана после сбития их F-15E, с помощью вертолетов, других летательных аппаратов и коммуникационных устройств компании Boeing Co., которые пилоты использовали для передачи своих мест пребывания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп в понедельник на большой пресс-конференции в Белом доме, посвященной операции по спасению летчиков, рассказал, что у них было "сложное устройство типа пейджера, которое всегда при них".

"Когда они отправляются на эти миссии, они убеждаются, что у них много заряда батареи, и что они в хорошей форме, и это устройство сработало очень хорошо – удивительно, спасло жизни", – сказал Трамп.

Это устройство – это Combat Survivor Evader Locator, или CSEL, сообщил представитель Воздушных сил США. Воздушные силы и ВМС США закупили тысячи таких портативных устройств с тех пор, как они стали полностью операционными в 2009 году.

Устройство предоставляет защищенную двустороннюю связь почти в реальном времени и точные данные системы глобального позиционирования (GPS). Многофункциональное мобильное устройство стало решающим в нахождении экипажа из двух человек после того, как их самолет F-15E был поражен тем, что Трамп назвал "удачным выстрелом" переносного ЗРК.

Большая спасательная операция началась после подтверждения активных спасательных маячков. Пилот самолета с позывным Dude 44 Alpha был спасен в пятницу в дневной операции.

Оператор боевой системы F-15E с позывным Dude 44 Bravo, хоть и был тяжело ранен, "продолжал работать и выживать", чтобы избежать захвата врагом. Его спасли в субботу вечером, и более чем через 50 часов после начала операции оба авиатора уже были на территории союзников.

В поисках Dude 44 Bravo ЦРУ "использовало как человеческие ресурсы, так и чрезвычайные технологии, которых не имеет ни одна разведывательная служба мира, что создавало огромный вызов, подобный поискам одной песчинки в пустыне", сказал директор ЦРУ Джон Рэтклифф на пресс-конференции.

"В субботу утром мы достигли нашей основной цели, найдя и подтвердив, что один из лучших и самых смелых американцев жив и спрятался в горной щели, все еще невидимый для врага, но не для ЦРУ", – сказал Рэтклифф.

Напомним, 3 апреля стало известно, что над территорией Ирана сбили американский F-15, что стало первой такой потерей во время кампании в результате вражеского огня. Одного из членов экипажа подобрали американские силы, судьба его напарника тогда была неизвестна.

Впоследствии сначала СМИ, а затем президент Дональд Трамп подтвердили его спасение.