ЗМІ: у Єврокомісії попередили країни ЄС про загрозу терористів із Близького Сходу

Європейська комісія закликала уряди країн-членів ЄС посилити зусилля, аби запобігти проникненню терористів із Близького Сходу до Євросоюзу.

Про це написав у листі до міністрів внутрішніх справ країн ЄС, який є у розпорядженні Euractiv, єврокомісар з питань внутрішньої безпеки Магнус Бруннер, пише "Європейська правда".

Бруннер заявив у листі, що країни-члени ЄС не забезпечують належного захисту критичної інфраструктури.

"Хоча ми всі сподіваємося на швидке вирішення конфлікту на Близькому Сході, ми маємо бути готовими до всіх можливих сценаріїв", – написав він.

Бруннер закликав країни дотримуватися директиви ЄС 2022 року щодо захисту частин національної інфраструктури, чи це енергетичні мережі, чи фінансові установи, які можуть стати "легкими цілями" для атак.

Він також попередив, що нова система в’їзду/виїзду ЄС (EES) для реєстрації біометричних даних мандрівників не повинна залишати "прогалин у безпеці".

"Це особливо важливо в контексті потенційного повернення іноземних бойовиків-терористів", – наголосив Бруннер.

Також він зазначив, що Європейська комісія виділить 5 млн євро, щоб допомогти країнам захистити єврейські об’єкти, які можуть стати цілями терористів, і "розглядає можливість збільшення" цього фонду.

Раніше європейський комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен попередив про тривалу енергетичну кризу внаслідок конфлікту на Близькому Сході та закликав громадян працювати з дому, менше користуватися автомобілями та літаками, а країни ЄС – терміново переходити на відновлювані джерела енергії.

ЗМІ писали, що посадовці Європейського Союзу закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки з метою компенсації стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.