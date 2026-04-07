СМИ: в Еврокомиссии предупредили страны ЕС об угрозе со стороны террористов с Ближнего Востока

Европейская комиссия призвала правительства стран-членов ЕС активизировать усилия по предотвращению проникновения террористов с Ближнего Востока в ЕС.

Об этом написал в письме министрам внутренних дел стран ЕС еврокомиссар по вопросам внутренней безопасности Магнус Бруннер, которое находится в распоряжении Euractiv, пишет "Европейская правда".

Бруннер заявил в письме, что страны-члены ЕС не обеспечивают надлежащую защиту критической инфраструктуры.

"Хотя мы все надеемся на скорейшее урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям", – написал он.

Бруннер призвал страны соблюдать директиву ЕС 2022 года о защите частей национальной инфраструктуры, будь то энергетические сети или финансовые учреждения, которые могут стать "легкими мишенями" для атак.

Он также предупредил, что новая система въезда/выезда ЕС (EES) для регистрации биометрических данных путешественников не должна оставлять "пробелов в безопасности".

"Это особенно важно в контексте потенциального возвращения иностранных боевиков-террористов", – подчеркнул Бруннер.

Также он отметил, что Европейская комиссия выделит 5 млн евро, чтобы помочь странам защитить еврейские объекты, которые могут стать целями террористов, и "рассматривает возможность увеличения" этого фонда.

Ранее европейский комиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен предупредил о длительном энергетическом кризисе вследствие конфликта на Ближнем Востоке и призвал гражданработать из дома, меньше пользоваться автомобилями и самолетами, а страны ЕС – срочно переходить на возобновляемые источники энергии.

СМИ писали, что чиновники Европейского Союза призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки с целью компенсации стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.