Конгресвумен від демократів ініціює імпічмент главі Пентагону через війну в Ірані

У понеділок одна з членів Палати представників від Демократичної партії оголосила, що ініціює процедуру імпічменту міністру оборони Піту Гегсету через його дії щодо операцій США в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Axios.

Гегсет стає головною мішенню демократів у кабінеті Трампа після відставки міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем та генерального прокурора Пем Бонді.

Конгресвумен Яссамін Ансарі заявила, що наступного тижня подасть статті про імпічмент Гегсету за "неодноразове порушення присяги та обов'язків перед конституцією".

Опитування показують, що Гегсет є одним із найменш популярних членів уряду, а все вищі витрати на війну з Іраном ще більше погіршують його імідж у суспільстві.

"Необдумане створення Гегсетом небезпеки для американських військовослужбовців та неодноразові воєнні злочини... є підставами для імпічменту та усунення з посади", – заявила конгресвумен.

Ансарі, яка має іранське походження, також закликала уряд застосувати 25-ту поправку, щоб усунути Трампа з посади через його "божевільні заяви" про війну.

Ініціатива Ансарі щодо імпічменту навряд чи матиме успіх, оскільки республіканці контролюють обидві палати Конгресу.

Ансарі – не перша демократка, яка пропонує імпічмент Гегсету. Конгресмен Шрі Танедар, демократ від Мічигану, минулого року вніс статті про імпічмент главі Пентагону, але поки що не домігся голосування з цього питання.

31 березня Гегсет заявив, що найближчі дні мають стати вирішальними у війні проти Ірану.

Також він запевняв, що США чинять опір російській допомозі Ірану.

Читайте також: Війна, яку неможливо виграти: в яку пастку завів США Дональд Трамп