Конгрессвумен от Демпартии инициирует импичмент главе Пентагона из-за войны в Иране

В понедельник одна из членов Палаты представителей от Демократической партии объявила, что инициирует процедуру импичмента министру обороны Питу Хегсету из-за его действий в отношении операций США в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Axios.

Хегсет становится главной мишенью демократов в кабинете Трампа после отставки министра внутренней безопасности Кристи Ноем и генерального прокурора Пэм Бонди.

Конгрессвумен Яссамин Ансари заявила, что на следующей неделе подаст статьи об импичменте Хегсету за "неоднократное нарушение присяги и обязанностей перед конституцией".

Опросы показывают, что Хегсет является одним из наименее популярных членов правительства, а все более высокие расходы на войну с Ираном еще больше ухудшают его имидж в обществе.

"Необдуманное создание Гегсетом опасности для американских военнослужащих и неоднократные военные преступления... являются основаниями для импичмента и отстранения от должности", – заявила конгрессвумен.

Ансари, имеющая иранское происхождение, также призвала правительство применить 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от должности из-за его "безумных заявлений" о войне.

Инициатива Ансари по импичменту вряд ли увенчается успехом, поскольку республиканцы контролируют обе палаты Конгресса.

Ансари – не первая демократка, которая предлагает импичмент Хегсету. Конгрессмен Шри Танедар, демократ из Мичигана, в прошлом году внес статьи об импичменте главе Пентагона, но пока не добился голосования по этому вопросу.

31 марта Хегсет заявил, что ближайшие дни должны стать решающими в войне против Ирана.

Также он заверил, что США сопротивляются российской помощи Ирану.

