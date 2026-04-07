Через прибуття Венса до аеропорту Будапешта деякий час можна було дістатися лише пішки

Візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до угорської столиці спричинив транспортний колапс: у вівторок вранці під’їзди до Міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста були повністю перекриті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

У зв’язку з візитом віцепрезидента США сотні пасажирів та персонал були змушені добиратися до терміналів пішки з валізами. За повідомленнями очевидців, рух у напрямку летовища зупинився повністю.

Поліція заблокувала перехрестя, що розташовані за кілька кілометрів від аеропорту.

"Як пасажирам, так і персоналу доводиться йти пішки до аеропорту від перехрестя на під’їзді до нього (Burger King-Jysk). За даними Google, це займає 35 хвилин. Панує повний хаос, і немає нікого, хто б роз’яснив ситуацію туристам, які стоять у розгубленості", – повідомив очевидець подій.

Обмеження руху, пов'язані з пересуванням американської делегації, впроваджені з 6 по 8 квітня. Зокрема, у вівторок, 7 квітня, з 9:00 до 12:00 було поетапно перекрито ключові артерії міста.

7 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув з офіційним візитом до столиці Угорщини.

Його візит відбувається за кілька днів до парламентських виборів в країні, які можуть покласти край 16-річному прем’єрству Орбана.

Раніше ЗМІ повідомляли, що поїздка Венса до Будапешта має на меті підтримати партію Орбана "Фідес" на парламентських виборах. Зазначалося, що віцепрезидент США виступить на передвиборчому мітингу прем’єра Угорщини.