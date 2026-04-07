Из-за прибытия Вэнса в аэропорт Будапешта некоторое время можно было добраться только пешком

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в венгерскую столицу вызвал транспортный коллапс: во вторник утром подъезды к Международному аэропорту имени Ференца Листа были полностью перекрыты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

В связи с визитом вице-президента США сотни пассажиров и персонал были вынуждены добираться до терминалов пешком с чемоданами. По сообщениям очевидцев, движение в направлении аэропорта остановилось полностью.

Полиция заблокировала перекрестки, расположенные в нескольких километрах от аэропорта.

"Как пассажирам, так и персоналу приходится идти пешком в аэропорт от перекрестка на подъезде к нему (Burger King-Jysk). По данным Google, это занимает 35 минут. Царит полный хаос, и нет никого, кто бы разъяснил ситуацию туристам, которые стоят в растерянности", – сообщил очевидец событий.

Ограничения движения, связанные с передвижением американской делегации, введены с 6 по 8 апреля. В частности, во вторник, 7 апреля, с 9:00 до 12:00 были поэтапно перекрыты ключевые артерии города.

7 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с официальным визитом в столицу Венгрии.

Его визит проходит за несколько дней до парламентских выборов в стране, которые могут положить конец 16-летнему премьерству Орбана.

Ранее СМИ сообщали, что поездка Венса в Будапешт имеет целью поддержать партию Орбана "Фидес" на парламентских выборах. Отмечалось, что вице-президент США выступит на предвыборном митинге премьера Венгрии.