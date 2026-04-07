Чому Сербія підіграла Орбану з "терактом", але відразу стала на захист України

В ніч на 5 квітня співробітники Управління кримінальної поліції Сербії спільно з військовою поліцією та іншими армійськими підрозділами провели масштабні перевірки у муніципалітеті Каніжа, шукаючи "предмети, що становлять небезпеку для життя громадян".

Перевірки виявилися результативними – вже зранку 5 квітня президент Сербії Александар Вучич заявив про виявлення двох наплічників із вибухівкою та детонаторами, причому – біля газогону, яким російський газ транспортується до Угорщини.

За словами президента Сербії Александара Вучича, вибухівку знайшли на території сербського муніципалітету Каніжа. Цей муніципалітет має найвищу частку громадян угорського походження. Більш ніж 80% його мешканців є етнічними угорцями, і ймовірно, переважна більшість із них мають і друге, угорське громадянство.

За таких обставин ймовірний теракт виглядає не лише як атака на економічні інтереси Угорщини, але і як цілеспрямований замах на життя угорців.

І це – ідеальний пас для орбанівської пропаганди.

Угорський прем’єр Віктор Орбан терміново скликав засідання раду з нацбезпеки, на якому ухвалили рішення додатково посилити охорону енергетичних об’єктів.

Таким чином, він скористався цією історією щонайменше для того, щоб додатково підвищити градус страху в країні, позиціонуючи себе як гарант миру, який не допустить як втягування Угорщини у війну, так і "економічного тиску" з боку України.

Після повідомлення про виявлення вибухівки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відразу натякнув на "український слід".

"Раніше українці підірвали "Північний потік". Після вибухів вони довго казали, що це Росія – що нелогічно, тому що навіщо Росії підривати власні газопроводи?.. Останніми тижнями десятки дронів постійно атакують на російській території "Турецький потік", який постачає газ до Угорщини, а тепер терористична атака, відвернута Сербією, виглядає як складова цих атак", – оперативно відреагував Сійярто.

Так само "український слід" побачили й у Кремлі.

Проте набагато дивовижнішою стала реакція Сербії, адже там не підтримали антиукраїнську істерику Орбана.

Сербські офіційні особи вирішили не брати участь в антиукраїнській кампанії угорської влади. Зокрема, директор Військово-безпекового агентства Сербії Джуро Йованич заявив, що сербські служби не знайшли "українського сліду" у спробі диверсії на газогоні.

За його словами, вибухівка була знайдена за кількасот метрів від газогону, причому – у стані для транспортування, а не для негайного використання.

Оприлюднення таких деталей свідчить, що Сербія налаштована на деескалацію.

І це явно суперечить планам Віктора Орбана, адже заважає йому повною мірою використати цей інцидент у своїх політичних цілях.

Після таких новин із Сербії і сам Орбан почав висловлюватися набагато обережніше та стриманіше.

"Я не став ще більше шкодити угорсько-українським відносинам, звинувачуючи будь-яку країну, зокрема Україну, в тому, що вона стоїть за цим, не розглянувши всіх фактів. Почекаймо на факти, які нам нададуть серби", – каже тепер угорський прем'єр.

Тож схоже, що чергова гра м’язами та спроби налякати виборців – це все, що Віктор Орбан зміг вичавити з цієї історії.

Чому дружня до Орбана сербська влада могла піти на деескалацію? Не виключено, що через послаблення позицій партії угорського прем’єра "Фідес", адже тепер відверта гра на боці Орбана несе більше проблем, аніж можливостей.

