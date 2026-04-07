Почему Сербия пошла на поводу у Орбана с "терактом", но сразу встала на защиту Украины

В ночь на 5 апреля сотрудники Управления криминальной полиции Сербии совместно с военной полицией и другими армейскими подразделениями провели масштабные проверки в муниципалитете Канижа, ища "предметы, представляющие опасность для жизни граждан".

Проверки оказались результативными – уже утром 5 апреля президент Сербии Александар Вучич заявил об обнаружении двух рюкзаков со взрывчаткой и детонаторами, причем – возле газопровода, по которому российский газ транспортируется в Венгрию.

О том, как Сербия помешала Орбану в полной мере использовать историю с "диверсией" и что за этим может стоять, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Теракт" без украинского следа: почему президент Сербии не стал подыгрывать Орбану.

По словам президента Сербии Александара Вучича, взрывчатку нашли на территории сербского муниципалитета Канижа. В этом муниципалитете проживает наибольшая доля граждан венгерского происхождения. Более 80% его жителей являются этническими венграми, и, вероятно, подавляющее большинство из них имеет и второе, венгерское гражданство.

В таких условиях вероятный теракт выглядит не только как атака на экономические интересы Венгрии, но и как целенаправленное покушение на жизнь венгров.

И это – идеальный повод для орбановской пропаганды.

Венгерский премьер Виктор Орбан срочно созвал заседание совета по национальной безопасности, на котором было принято решение дополнительно усилить охрану энергетических объектов.

Таким образом, он воспользовался этой историей, по крайней мере, для того, чтобы дополнительно повысить градус страха в стране, позиционируя себя как гарант мира, который не допустит как втягивания Венгрии в войну, так и "экономического давления" со стороны Украины.

После сообщения об обнаружении взрывчатки министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сразу намекнул на "украинский след".

"Раньше украинцы взорвали "Северный поток". После взрывов они долго говорили, что это Россия – что нелогично, потому что зачем России взрывать собственные газопроводы? В последние недели десятки дронов постоянно атакуют на российской территории "Турецкий поток", который поставляет газ в Венгрию, а теперь террористическая атака, предотвращенная Сербией, выглядит как часть этих атак", – оперативно отреагировал Сийярто.

Также "украинский след" заметили и в Кремле.

Однако гораздо более удивительной стала реакция Сербии, ведь там не поддержали антиукраинскую истерику Орбана.

Сербские официальные лица решили не участвовать в антиукраинской кампании венгерских властей. В частности, директор Агентства по военной безопасности Сербии Джуро Йованович заявил, что сербские службы не нашли "украинского следа" в попытке диверсии на газопроводе.

По его словам, взрывчатка была найдена в нескольких сотнях метров от газопровода, причем – в состоянии, пригодном для транспортировки, а не для немедленного использования.

Обнародование таких деталей свидетельствует о том, что Сербия настроена на деэскалацию.

И это явно противоречит планам Виктора Орбана, ведь мешает ему в полной мере использовать этот инцидент в своих политических целях.

После таких новостей из Сербии и сам Орбан начал высказываться гораздо осторожнее и сдержаннее.

"Я не стал еще больше вредить венгерско-украинским отношениям, обвиняя какую-либо страну, в частности Украину, в том, что она стоит за этим, не рассмотрев всех фактов. Подождем фактов, которые нам предоставят сербы", – говорит теперь венгерский премьер.

Похоже, что очередная демонстрация силы и попытки запугать избирателей – это все, что Виктор Орбан смог извлечь из этой истории.

Почему дружественные Орбану сербские власти могли пойти на деэскалацию? Не исключено, что из-за ослабления позиций партии венгерского премьера "Фидес", ведь теперь откровенная игра на стороне Орбана несет больше проблем, чем возможностей.

