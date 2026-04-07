"Теракт" без українського сліду: чому президент Сербії не став підігравати Орбану

Сербська влада знала про підготовку теракту та діяла в інтересах Орбана. Проте – явно не тією мірою, як хотіли б у Будапешті

Угорська опозиція та незалежні журналісти вже кілька тижнів попереджали про наміри прем’єр-міністра Віктора Орбана загострити виборчу кампанію, організувавши теракт.

Причому від самого початку передбачалося, що для максимального ефекту теракт має бути спрямований проти енергетичної інфраструктури Угорщини, і при цьому – статися не на території країни, а в сусідній Сербії.

Так воно й сталося – щоправда, з певними нюансами.

В ніч на 5 квітня співробітники Управління кримінальної поліції Сербії спільно з військовою поліцією та іншими армійськими підрозділами провели масштабні перевірки у муніципалітеті Каніжа, шукаючи "предмети, що становлять небезпеку для життя громадян".

Перевірки виявилися результативними – вже зранку 5 квітня президент Сербії Александар Вучич заявив про виявлення двох наплічників із вибухівкою та детонаторами, причому – біля газогону, яким російський газ транспортується до Угорщини.

Така знахідка виявилася справжнім подарунком для орбанівської (і російської також) пропаганди.

Адже там відразу стали напряму натякати на український слід у цьому "теракті".

А в угорській опозиції напряму звинувачують Орбана у створенні провокації, метою якої може бути запровадження надзвичайного стану, і як наслідок – перенесення голосування на парламентських виборах, що має відбутися вже 12 квітня.

Разом із тим, подальші дії сербської влади виявилися не такими, як могли сподіватися в Орбана. Офіційний Белград не лише не звинувачував Україну, але й напряму заявив про відсутність доказів "українського сліду".

І це суттєво послаблює можливості Віктора Орбана використати цей скандал на свою користь.

Радимо також подивитися відеоблог "ЄвроПравди" про події у Сербії та їхній вплив на угорські вибори.

Подарунок для Орбана

"Я щойно завершив розмову з Віктором Орбаном щодо цієї новини, адже якби сталося відключення газу, Угорщина залишилася б без газу, і ми в північній Сербії також залишилися б без газу", – таку заяву президент Сербії Александар Вучич зробив зранку 5 квітня.

За його словами, знайдена вибухівка мала таку руйнівну силу, що могла не лише спричинити чималі збитки, а й поставити під загрозу життя багатьох людей.

Тут варто пояснити: сербський муніципалітет Каніжа має найвищу частку громадян угорського походження. Більш ніж 80% його мешканців є етнічними угорцями, і ймовірно, переважна більшість із них мають і друге, угорське громадянство.

За таких обставин ймовірний теракт виглядає не лише як атака на економічні інтереси Угорщини, але і як цілеспрямований замах на життя угорців.

І це – ідеальний пас для орбанівської пропаганди.

"Раніше українці підірвали "Північний потік". Після вибухів вони довго казали, що це Росія – що нелогічно, тому що навіщо Росії підривати власні газопроводи?.. Останніми тижнями десятки дронів постійно атакують на російській території "Турецький потік", який постачає газ до Угорщини, а тепер терористична атака, відвернута Сербією, виглядає як складова цих атак", – оперативно відреагував на цю інформацію очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Цю заяву він зробив відразу після терміново скликаного Орбаном засідання ради з нацбезпеки. На ньому було прийнято рішення додатково посилити охорону енергетичних об’єктів. Зокрема, угорські військові охоронятимуть угорську секцію газогону "Турецький потік".

Таким чином, Орбан скористався цією історією щонайменше для того, щоб додатково підвищити градус страху в країні, позиціонуючи себе як гарант миру, який не допустить як втягування Угорщини у війну, так і "економічного тиску" з боку України.

Так само "український слід" побачили й у Кремлі.

"Як ми знаємо, київський режим мав пряме відношення до таких актів саботажу проти критичної енергоструктури, з великою ймовірністю можна припустити, що і цього разу якісь сліди втручання київського режиму будуть виявлені", – заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Такі заяви угорської та російської влади не дивують. Зрештою, вже давно відомо, що у виборчому штабі Орбана працюють російські політтехнологи, що дозволяє припустити, що події на півночі Сербії стали типовою операцією "під чужим прапором" від спецслужб РФ.

Проте набагато дивовижнішою стала реакція Сербії, адже там не підтримали антиукраїнську істерику Орбана.

Фото з facebook-сторінки Віктора Орбана

Сербія знижує градус напруги

25 лютого угорський журналіст-розслідувач Балаж Кауфман оприлюднив інформацію, отриману від джерела в уряді: "Сербія. Серби чи росіяни розпочнуть фальшиву атаку проти угорських інтересів протягом наступних трьох тижнів. Це те, що нам відомо наразі. Мета Орбана – запровадити надзвичайний стан. Від (ідеї провести такий теракт) в Угорщині відмовилися, але Орбан хоче його провести".

Щоправда, теракт стався дещо пізніше, ніж очікувалося. Можливо, щось вплинуло на плани Орбана, наприклад провокація із затриманням українських інкасаторів, яка пішла не за тим сценарієм, як хотілося політтехнологам Орбана.

Це не єдина згадка про подібні плани Орбана. Зокрема, про таку можливість знали і в угорській опозиції.

"Кілька осіб публічно вказували на те, що щось може "випадково" статися у Сербії поруч з газопроводом у дати довкола Великодня – за тиждень до угорських виборів. І ось це сталося", – звертає увагу головний опонент Орбана, лідер партії "Тиса" Петер Мадяр.

"Угорці мають достатньо підстав побоюватися, що прем’єр під загрозою втрати влади, за порадою російських агентів, збирається вселяти страх у своїх співвітчизників через дедалі незграбніші операції "під фальшивим прапором". Якщо пропагандистська машина Орбана використає цю провокацію у цілях кампанії, це буде відкритим зізнанням, що це була спланована операція "під фальшивим прапором", – додав Мадяр.

Чому місцем теракту була обрана саме Сербія?

Можна припустити, що від ідеї влаштувати атаку на території Угорщини відмовились через побоювання, що такий крок може занадто налякати виборців – із негативними наслідками для рейтингу Віктора Орбана.

В такому разі Сербія була фактично безальтернативним варіантом. По-перше, через її територію йде газогін, що постачає російський газ до Угорщини.

А по-друге, Віктора Орбана та Александра Вучича пов'язують дуже давні дружні стосунки. Серед іншого, Вучич агітує сербських угорців голосувати за партію Орбана. І навпаки – на останніх виборах у Сербії туди приїжджав Петер Сійярто для агітації за партію Вучича.

Таким чином, участь в організації теракту виглядає типовою допомогою між давніми союзниками. Тим більше, цього року в Сербії пройдуть дострокові парламентські вибори – і у Вучича напевно розраховували на допомогу від Орбана.

Тож з високою ймовірністю можна припустити: хто б не організував цей теракт (російські, угорські чи сербські спецслужби), сербська влада знала про нього і діяла в інтересах Орбана.

Проте – явно не тією мірою, як хотіли б у Будапешті.

Єдиною офіційною особою у Сербії, чиї заяви були хоч якось схожі на орбанівську пропаганду, був Балінт Пастор, президент Союзу угорців Воєводини – політичної сили, що входить до владної коаліції Сербії, проте одночасно де-факто є афільованою з партією "Фідес" Орбана.

"Якщо розслідування підтвердить, що основною ціллю були не ми, а постачання до Угорщини, це ще раз підтвердить: атака була спрямована на повалення Віктора Орбана",– заявив він, утримавшись від прямих звинувачень у бік України.

Сербські офіційні особи вирішили не брати участь в антиукраїнській кампанії Орбана. Зокрема, директор Військово-безпекового агентства Сербії Джуро Йованич заявив, що сербські служби не знайшли "українського сліду" у спробі диверсії на газогоні.

До речі, за повідомленням Йованича, вибухівка була знайдена за кількасот метрів від газогону, причому – у стані для транспортування, а не для негайного використання. "Ми знайшли вибухівку, спеціально упаковану, герметично запаяну, капсули-детонатори – спеціально підготовлені та упаковані для транспортування", – заявив він.

Оприлюднення таких деталей свідчить, що Сербія налаштована на деескалацію.

І це явно суперечить планам Віктора Орбана, адже заважає йому повною мірою використати цей інцидент у своїх політичних цілях.

Розворот Вучича

Відразу після оприлюднення інформації про спробу "теракту" Петер Мадяр припустив, що метою цієї операції може бути зрив виборів в Угорщині.

Можливо, так воно й планувалося.

Однак ця історія від самого початку виглядала занадто постановочною, а тому такий крок Орбана, скоріш за все, призвів би до ще більшого обвалення його рейтингів.

А в ситуації, коли влада Сербії відмовилася підіграти Орбану, ймовірність введення в Угорщині надзвичайного стану виглядає вкрай малоймовірною.

Зрештою, після таких новин із Сербії і сам Орбан почав висловлюватися набагато обережніше та стриманіше.

"Я не став ще більше шкодити угорсько-українським відносинам, звинувачуючи будь-яку країну, зокрема Україну, в тому, що вона стоїть за цим, не розглянувши всіх фактів. Почекаймо на факти, які нам нададуть серби", – каже тепер угорський прем'єр.

Тож схоже, що чергова гра м’язами та спроби налякати виборців – це все, що Віктор Орбан зміг вичавити з цієї історії..

І наостанок – якщо джерела угорських журналістів не обманювали, і цей "теракт" планувався щонайменше з кінця лютого, то можна припустити, чому сербська влада раптом змінила свої плани і пішла на деескалацію.

Ще півтора місяця тому, хоч рейтинги "Фідес" суттєво відставали від опозиції, шанси Орбана зберегти владу здавалися досить високими. В такій ситуації допомога з боку Сербії виглядала для Вучича як розумна інвестиція.

Однак за цей час ситуація істотно змінилася.

Низка помилок команди Орбана призвели до різкого збільшення відриву партії Петера Мадяра, а шанси Орбана зберегти владу стали різко танути.

І не виключено, що в такій ситуації Александар Вучич вирішив переглянути свої плани – адже тепер відверта гра на боці Орбана несе більше проблем, аніж можливостей.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"