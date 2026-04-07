Сибіга вдячний Фінляндії за розуміння інцидентів з українськими дронами

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з фінською колегою, у якій вони обговорили, серед іншого, останні інциденти з українськими дронами, що впали на території Фінляндії.

Про це, як пише "Європейська правда", Сибіга розповів у соцмережі Х.

Глава МЗС зазначив, що основною темою розмови були спільні безпекові виклики.

"Я підтвердив нашу позицію щодо нещодавніх інцидентів, пов’язаних із дронами, та наголосив на нашій готовності тісно співпрацювати й розробляти практичні рішення для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. Ми вдячні Фінляндії за розуміння того, що першопричиною цих загроз є війна Росії проти України", – наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що дії України спрямовані на військові та інфраструктурні цілі на території Росії з метою зменшення її здатності вести війну, що відповідає спільним інтересам обох країн.

Міністр також подякував за потужну оборонну та політичну підтримку з боку Фінляндії та поінформував про ситуацію на полі бою і поточні мирні зусилля.

В останні дні березня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли три безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що відбились від "рою дронів", які мали атакувати територію РФ. Два впали у неділю 28 березня, ще один знайшли 31 березня на кризі озера неподалік російського кордону.

У Фінляндії після цього розгорнули додаткові радіолокаційні системи на південному сході країни.

Фінська спецслужба попередила, що Росія вже використовує у своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами.