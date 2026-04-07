Сибига благодарен Финляндии за понимание инцидентов с украинскими дронами

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с финской коллегой, в котором они обсудили, среди прочего, последние инциденты с украинскими дронами, упавшими на территории Финляндии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сибига рассказал в соцсети Х.

Глава МИД отметил, что основной темой разговора были общие вызовы безопасности.

"Я подтвердил нашу позицию относительно недавних инцидентов, связанных с дронами, и отметил нашу готовность тесно сотрудничать и разрабатывать практические решения для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Мы благодарны Финляндии за понимание того, что первопричиной этих угроз является война России против Украины", – подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что действия Украины направлены на военные и инфраструктурные цели на территории России с целью уменьшения ее способности вести войну, что соответствует общим интересам обеих стран.

Министр также поблагодарил за мощную оборонную и политическую поддержку со стороны Финляндии и проинформировал о ситуации на поле боя и текущих мирных усилиях.

В последние дни марта на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли три беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты, отбившиеся от "роя дронов", которые должны были атаковать территорию РФ. Два упали в воскресенье 28 марта, еще один нашли 31 марта на льду озера недалеко от российской границы.

В Финляндии после этого развернули дополнительные радиолокационные системы на юго-востоке страны.

Финская спецслужба предупредила, что Россия уже использует в своей пропаганде ситуацию с украинскими дронами.