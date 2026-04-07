В Германии резко возросло количество регистраций электромобилей

Популярность электромобилей резко возросла в Германии, в прошлом месяце там была зарегистрирована почти 71 тысяча новых полностью электрических автомобилей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Количество регистраций выросло на 66,2% по сравнению с мартом 2025 года, тогда как в феврале на дороги выехали около 43 тысяч новых электромобилей.

Доля электромобилей среди всех новых регистраций выросла до 24% по сравнению с 22% в феврале и 16,8% годом ранее.

Всего в марте было зарегистрировано более 294 тысяч новых автомобилей, что на 16% больше, чем в прошлом году.

Консалтинговая фирма EY отметила, что новые субсидии в размере до 6 тысяч евро уже дают результат, а продажи достигли самого высокого уровня с августа 2023 года.

