Вэнс: надеемся, Иран даст нам правильный ответ

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс выразил надежду, что Иран даст "правильный ответ" на ультиматум от США с требованием к Тегерану открыть Ормузский пролив.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции во вторник во время визита в Венгрию.

Вэнс отметил, что США надеются получить от Ирана ответ, который принесет мир в мире.

"Мы уверены, что получим ответ – положительный или отрицательный – от иранской стороны до 20:00 (по Вашингтону. – Ред.) сегодня вечером. Надеюсь, они дадут правильный ответ, ведь на самом деле мы стремимся к миру, где нефть и газ свободно циркулируют, где люди могут позволить себе отапливать и охлаждать свои дома, где люди могут позволить себе добираться на работу", – заявил Вэнс.

Он добавил, что всего этого не произойдет, если иранцы будут заниматься экономическим терроризмом.

"Поэтому они должны знать: у нас есть инструменты, которыми мы пока не решили воспользоваться. Соединенные Штаты могут решить их применить, и мы решим их применить, если иранцы не изменят своего курса поведения", – добавил вице-президент США.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп опубликовал новую порцию угроз в адрес Ирана, заявив, что этой ночью "погибнет целая цивилизация".

Трамп также заявлял, что США могут "уничтожить Иран за одну ночь", требуя открыть Ормузский пролив до установленного Вашингтоном крайнего срока во вторник в 20:00 по североамериканскому восточному времени.