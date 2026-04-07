WSJ: Иран прекратил прямую коммуникацию с США после заявлений Трампа о "гибели цивилизации"

Иран прекратил прямую коммуникацию с США после того, как американский президент Дональд Трамп опубликовал в соцсетях сообщение, в котором заявил о гибели "целой цивилизации" этой ночью.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди должностных лиц стран Ближнего Востока, информирует "Европейская правда".

Источники издания рассказали, что этот шаг временно осложнил усилия по заключению соглашения. Но в то же время переговоры с посредниками о прекращении огня продолжаются.

Один из чиновников отметил, что Иран намеревался послать сигнал неодобрения и неповиновения, разорвав связи.

Неизвестно, возобновится ли прямая коммуникация между Ираном и США до истечения срока, установленного Трампом: 20:00 вторника.

Как известно, Трамп опубликовал новую порцию угроз в адрес Ирана, заявив, что этой ночью "погибнет целая цивилизация".

Трамп также заявлял, что США могут "уничтожить Иран за одну ночь", требуя открыть Ормузский пролив до установленного Вашингтоном крайнего срока во вторник в 20:00 по североамериканскому восточному времени.

Трамп сказал, что не беспокоится, что такие удары США по гражданской инфраструктуре могут квалифицироваться как военные преступления.