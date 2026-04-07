Глава МЗС Латвії закликала ізолювати РФ після удару по рейсовому автобусу

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала ізолювати Росію після удару її окупаційних військ по рейсовому автобусу у Нікополі вранці 7 квітня.

Про це латвійська міністерка написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Чотири людини загинули та ще шістнадцять дістали поранення внаслідок російського удару по автобусу у Нікополі.

"Діти, матері, люди похилого віку, церкви, монастир, ринок, будинки – все це стало мішенями для російського терористичного режиму у великодній тиждень. А тепер – автобус, повний звичайних українців, убитих серед білого дня. Росію потрібно ізолювати, ввести проти неї санкції, зупинити", – зазначила Браже.

У цьому контексті вона звернулась до організаторів бієнале у Венеції, які дозволили участь Росії цього року – вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Європейська комісія вже заявила, що призупинить виконання гранту на 2 млн євро, наданого Фонду Венеційської бієнале, якщо Росія візьме участь у мистецькій виставці 2026 року.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.