Глава МИД Латвии призвала изолировать РФ после удара по рейсовому автобусу

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала изолировать Россию после удара её оккупационных войск по рейсовому автобусу в Никополе утром 7 апреля.

Об этом латвийская министр написала у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Четыре человека погибли и еще шестнадцать получили ранения в результате российского удара по автобусу в Никополе.

"Дети, матери, пожилые люди, церкви, монастырь, рынок, дома – все это стало мишенями для российского террористического режима в пасхальную неделю. А теперь – автобус, полный обычных украинцев, убитых средь бела дня. Россию нужно изолировать, ввести против нее санкции, остановить", – отметила Браже.

В этом контексте она обратилась к организаторам биеннале в Венеции, которые разрешили участие России в этом году – впервые с начала полномасштабного вторжения.

Европейская комиссия уже заявила, что приостановит выполнение гранта на 2 млн евро, предоставленного Фонду Венецианской биеннале, если Россия примет участие в художественной выставке 2026 года.

Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах.