В Норвегии загорелся пассажирский поезд

В Норвегии тушат пожар в поезде из Бергена в Осло, который загорелся в пути.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел днем 7 апреля. Пожар вспыхнул в одном из вагонов поезда сообщением Берген – Осло вскоре после того, как он тронулся от очередной промежуточной станции.

Caroline Utti / NRK

Поезд остановили, пассажиров – около 200 человек – эвакуировали, часть вагонов отцепили и оттащили на безопасное расстояние от пожара.

Огонь распространился из горящего вагона на прилегающую территорию. На месте работают пожарные команды.

За пассажирами отправили автобусы, где они смогут разместиться на время ликвидации пожара, или же на которых в итоге продолжат дорогу.

