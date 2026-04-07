Білий дім: лише Трамп знає, що він зробить щодо Ірану

У Білому домі заявили, що лише американський президент Дональд Трамп ухвалюватиме рішення щодо можливих дій проти Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт, яку цитує AFP.

Її коментар з’явився на тлі того, як Трамп упродовж останньої доби озвучив серію нових погроз на адресу Ірану, пообіцявши почати реалізовувати їх цієї ночі, якщо його ультиматум про відкриття Ормузької протоки не виконають.

"Іранський режим має час до 20:00 за східним часом, щоб скористатися моментом і укласти угоду зі Сполученими Штатами", – заявила Лівітт у коментарі AFP.

На запитання, чи готовий Трамп застосувати ядерну зброю, вона відповіла: "Тільки президент знає, як стоять справи і що він буде робити".

Повідомляли, що Трамп оголосив що США можуть "знищити Іран за одну ніч" та за лічені години розбомбити усі мости й електростанції країни. Також він заявив, що у разі невиконання його вимоги цієї ночі "загине ціла цивілізація".

Оголошений Трампом ультиматум спливає о 20:00 за північноамериканським східним часом, це 3 година ночі за Києвом.

Тим часом у комунікаційній команді Трампа відкидають припущення, що він може піти на застосування ядерної зброї проти Ірану.