Белый дом: только Трамп знает, что он сделает в отношении Ирана

В Белом доме заявили, что только американский президент Дональд Трамп будет принимать решения о возможных действиях против Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, которую цитирует AFP.

Ее комментарий появился на фоне того, как Трамп за последние сутки озвучил серию новых угроз в адрес Ирана, пообещав начать их реализовывать этой ночью, если его ультиматум об открытии Ормузского пролива не будет выполнен.

"Иранский режим имеет время до 20:00 по восточному времени, чтобы воспользоваться моментом и заключить соглашение с Соединенными Штатами", – заявила Ливитт в комментарии AFP.

На вопрос, готов ли Трамп применить ядерное оружие, она ответила: "Только президент знает, как обстоят дела и что он будет делать".

Сообщалось, что Трамп заявил, что США могут "уничтожить Иран за одну ночь" и за считанные часы разбомбить все мосты и электростанции страны. Также он заявил, что в случае невыполнения его требования этой ночью "погибнет целая цивилизация".

Объявленный Трампом ультиматум истекает в 20:00 по североамериканскому восточному времени, это 3 часа ночи по Киеву.

Между тем в коммуникационной команде Трампа отвергают предположения, что он может пойти на применение ядерного оружия против Ирана.