Трамп: США помогут увеличить объемы судоходства в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты помогут увеличить объемы судоходства в Ормузском проливе.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Как известно, Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения.

В связи с этим Трамп заявил, что США "помогут решить проблему заторов в Ормузском проливе".

По его словам, США будут "загружать всевозможные товары и просто "крутиться" там, чтобы убедиться, что все идет хорошо".

"Будет много позитивных действий! Заработают большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. Я уверен, что так и будет. Так же, как это происходит у нас в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока", – добавил американский президент.

Как отмечалось, Иран согласился открыть Ормузский пролив для судоходства на две недели, пока будет действовать прекращение огня со стороны США.

Трамп заявил о перемирии с Тегераном за полтора часа до истечения установленного им дедлайна для разблокирования Ормузского пролива. Перед этим он заявлял, что в случае невыполнения Ираном его требования ночью "погибнет целая цивилизация".