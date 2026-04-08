ЗМІ: TikTok побудує другий центр обробки даних у Фінляндії

Компанія TikTok планує інвестувати 1 млрд євро у будівництво другого центру обробки даних у Фінляндії протягом менше ніж року.

Про це агентству Reuters повідомили представники компанії, пише "Європейська правда".

TikTok заявив, що інвестує 1 млрд євро у центр обробки даних у місті Лахті, що на півдні Фінляндії.

"Ця інвестиція є частиною європейської ініціативи з суверенітету даних на суму 12 млрд євро, що забезпечує провідний у галузі захист даних понад 200 млн європейських користувачів", – повідомила компанія.

TikTok заявив, що дані його європейських користувачів наразі зберігаються з посиленими заходами безпеки у трьох дата-центрах у Норвегії, Ірландії та США. Його перший фінський дата-центр у Коуволі має запрацювати до кінця цього року, а другий – до 2027 року.

Мер Лахті привітав нове інвестиційне рішення.

"Для Лахті це значна інвестиція. Ми раді, що підписано угоду про оренду та що проєкт просувається згідно з планом", – сказав він.

Як зазначає агентство, Фінляндія стала "магнітом" для будівництва центрів обробки даних, оскільки такі компанії, як Microsoft і Google, прагнуть скоротити витрати на енергію та досягти кліматичних цілей, приваблені холодним кліматом країни, дешевою та низьковуглецевою електроенергією, а також стабільним, сприятливим для бізнесу регуляторним середовищем у рамках Європейського Союзу.

У лютому міністр культури Німеччини Вольфрам Ваймер запропонував передати китайську соціальну мережу TikTok у руки європейських компаній, пославшись на побоювання щодо захисту даних та їхнього потоку.

Повідомляли, що TikTok почне впроваджувати нову технологію визначення віку в Європі, оскільки платформа зіштовхується з регуляторним тиском з метою кращої ідентифікації та видалення акаунтів, що належать дітям віком до 13 років.

А нещодавнє розслідування Єврокомісії попередньо дійшло висновку, що низка особливостей дизайну застосунку TikTok сприяють виникненню залежності і таким чином становлять порушення цифрового законодавства ЄС.