СМИ: TikTok построит второй центр обработки данных в Финляндии

Компания TikTok планирует инвестировать 1 млрд евро в строительство второго центра обработки данных в Финляндии в течение менее чем года.

Об этом агентству Reuters сообщили представители компании, пишет "Европейская правда".

TikTok заявил, что инвестирует 1 млрд евро в центр обработки данных в городе Лахти, что на юге Финляндии.

"Эта инвестиция является частью европейской инициативы по суверенитету данных на сумму 12 млрд евро, которая обеспечивает ведущую в отрасли защиту данных более 200 млн европейских пользователей", – сообщила компания.

TikTok заявил, что данные его европейских пользователей в настоящее время хранятся с усиленными мерами безопасности в трех дата-центрах в Норвегии, Ирландии и США. Его первый финский дата-центр в Коуволе должен заработать до конца этого года, а второй – до 2027 года.

Мэр Лахти приветствовал новое инвестиционное решение.

"Для Лахти это значительная инвестиция. Мы рады, что подписан договор аренды и что проект продвигается согласно плану", – сказал он.

Как отмечает агентство, Финляндия стала "магнитом" для строительства центров обработки данных, поскольку такие компании, как Microsoft и Google, стремящиеся сократить расходы на энергию и достичь климатических целей, привлекает холодный климат страны, дешевая и низкоуглеродная электроэнергия, а также стабильная, благоприятная для бизнеса регуляторная среда в рамках Европейского Союза.

В феврале министр культуры Германии Вольфрам Ваймер предложил передать китайскую социальную сеть TikTok в руки европейских компаний, сославшись на опасения относительно защиты данных и их потока.

Сообщалось, что TikTok начнет внедрять новую технологию определения возраста в Европе, поскольку платформа сталкивается с регуляторным давлением с целью лучшей идентификации и удаления аккаунтов, принадлежащих детям в возрасте до 13 лет.

А недавнее расследование Еврокомиссии предварительно пришло к выводу, что ряд особенностей дизайна приложения TikTok способствуют возникновению зависимости и, таким образом, составляют нарушение цифрового законодательства ЕС.