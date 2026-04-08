В Норвегии приветствуют решение о двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде приветствовал двухнедельное прекращение огня между Ираном и США для подготовки мирного соглашения.

Об этом он заявил утром 8 апреля, передает NRK, пишет "Европейская правда".

Эйде заявил, что сообщение о том, что Иран и США достигли договоренности о двухнедельном перемирии, является "важным и позитивным шагом вперед".

"Это означает, что у дипломатии есть реальные шансы на успех в то время, когда альтернативой могла бы стать резкая эскалация чрезвычайно разрушительной войны", – подчеркнул норвежский министр.

Он также высоко оценил усилия Пакистана по содействию диалогу между сторонами.

"Перемирие – это не то же самое, что мир, и до того, как мы сможем объявить об окончании войны, еще далеко. Теперь стороны должны проявить максимальную сдержанность и в полной мере воспользоваться этой возможностью для поиска дипломатического решения", – добавил Эйде.

Как известно, Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения.

Иран согласился открыть Ормузский пролив для судоходства на две недели, пока будет действовать прекращение огня со стороны США.

А президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты помогут в увеличении объемов судоходства в Ормузском проливе.