СМИ: глава Пентагона передает президенту ложные отчеты об операции в Иране

В администрации Дональда Трампа обеспокоены тем, что заявления и отчеты министра обороны США Пита Хегсета об операции в Иране "слишком оптимистичны" и рискуют дезинформировать общественность и президента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание The Washington Post.

Хаотичная, но успешная миссия по спасению пилотов сбитого Ираном истребителя F-15E стала ярким свидетельством того, что неоднократные заявления Хегсета о господстве США в воздухе является предметом беспокойства среди чиновников.

"Пит не говорит президенту правду. В результате президент постоянно повторяет обманчивую информацию", – сказал один из представителей администрации.

Глава Пентагона неделями утверждал, что Иран "не имеет противовоздушной обороны" и "ничего не может сделать" против вторжения США с воздуха. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в понедельник признал, что американский истребитель F-15 был сбит ракетой с тепловым наведением.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отвергла любые утверждения о том, что Хегсет дезинформировал Трампа относительно господства в воздухе.

"Он всегда имел полную картину конфликта. Ничто не удивило его или наших военных планировщиков, которые были готовы к любым возможным непредвиденным обстоятельствам", – сказала она.

Беспокойство относительно заявлений Хегсета о ходе операции выходят за рамки его заявлений о доминировании США в воздухе, заявили американские чиновники.

По их словам, одним из главных источников споров являются комментарии Хегсета об успешных усилиях США по уничтожению ракетных и беспилотных программ Ирана, которые представляют серьезную угрозу для американских и израильских активов в регионе.

Согласно недавней оценке американских спецслужб, о содержании которой сообщили три источника, более половины ракетных пусковых установок страны остается неповрежденной, а в арсенале Ирана все еще хранятся тысячи беспилотников.

31 марта министр обороны сообщил журналистам, что количество запусков иранских ракет и беспилотников упало до самого низкого уровня с начала войны. Эта цифра была представлена как доказательство того, что "неустанные" удары США и Израиля ухудшают способность Ирана выдерживать атаки. Но представители администрации впоследствии заявили, что утверждение Хегсета было ложным.

Напомним, 6 апреля конгрессвумен от Демократической партии Яссамин Ансари объявила, что инициирует процедуру импичмента министру обороны Питу Хегсету из-за его действий относительно операций США в Иране.

31 марта Хегсет заявил, что ближайшие дни должны стать решающими в войне против Ирана.