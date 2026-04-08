Стармер відвідає Близький Схід на тлі досягнення припинення вогню

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на тлі досягнення припинення вогню на Близькому Сході відвідає війська в Перській затоці.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як зазначили в офісі прем’єра Британії, Стармер вирушив вранці 8 квітня на Близький Схід.

Він летить до Перської затоки, де зустрінеться з екіпажами Королівських військово-повітряних сил, які захищають повітряний простір союзників, а потім виступить перед військовими.

Також у Стармера заплановані двосторонні зустрічі з партнерами з Перської затоки, а також із регіональними лідерами.

В його офісі зазначили, що ці зустрічі будуть зосереджені на "практичних зусиллях з відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці".

Втім, як зазначається, візит було заплановано ще до досягнення припинення вогню.

У своїх перших коментарях щодо припинення вогню Стармер заявив, що воно принесе "полегшення регіону та світу".

"Разом із нашими партнерами ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати та зберегти це перемир’я, перетворити його на довготривалий договір і знову відкрити Ормузьку протоку", – сказав прем’єр Британії.

Як відомо, Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди.

Іран погодився відкрити Ормузьку протоку для судноплавства на два тижні, поки діятиме припинення вогню зі США.

А президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати допоможуть у збільшенні обсягів судноплавства в Ормузькій протоці.