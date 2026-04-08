Стармер посетит Ближний Восток на фоне достижения прекращения огня
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне достижения прекращения огня на Ближнем Востоке посетит войска в Персидском заливе.
Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".
Как отметили в офисе премьера Великобритании, Стармер отправился утром 8 апреля на Ближний Восток.
Он летит в Персидский залив, где встретится с экипажами Королевских военно-воздушных сил, которые защищают воздушное пространство союзников, а затем выступит перед военными.
Также у Стармера запланированы двусторонние встречи с партнерами из Персидского залива, а также с региональными лидерами.
В его офисе отметили, что эти встречи будут сосредоточены на "практических усилиях по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе".
Впрочем, как отмечается, визит был запланирован еще до достижения прекращения огня.
В своих первых комментариях о прекращении огня Стармер заявил, что оно принесет "облегчение региону и миру".
"Вместе с нашими партнерами мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать и сохранить это перемирие, превратить его в долговременный договор и вновь открыть Ормузский пролив", – сказал премьер Великобритании.
Как известно, Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения.
Иран согласился открыть Ормузский пролив для судоходства на две недели, пока будет действовать прекращение огня с США.
А президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты помогут в увеличении объемов судоходства в Ормузском проливе.