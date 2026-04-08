Макрон: около 15 стран согласились содействовать безопасному проходу через Ормузский пролив

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что около 15 стран планируют содействовать возобновлению движения через Ормузский пролив после прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Макрон объявил во время заседания Совета безопасности и обороны, цитирует Reuters.

Французский президент сообщил, что Париж возглавит оборонную миссию по восстановлению судоходства через пролив, который был заблокирован Ираном с начала войны.

"Около 15 стран в настоящее время мобилизованы и участвуют в планировании под руководством Франции, чтобы обеспечить реализацию этой чисто оборонной миссии в координации с Ираном для содействия возобновлению судоходства", – сказал Макрон.

После того как США и Иран согласились на предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня, в Тегеране объявили о намерении открыть Ормузский пролив для судоходства на этот период.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке "полностью соблюдать" режим прекращения огня для проведения дальнейших переговоров. Он также настоял на том, что прекращение боевых действий должно включать Ливан.

Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию планируется провести 10 апреля в Исламабаде.