В МИД рассказали об участии Украины в переговорах по Ормузскому проливу

В Министерстве иностранных дел рассказали об участии Украины в дискуссиях по разблокированию Ормузского пролива до того, как США и Иран согласились на прекращение огня.

Об этом представитель МИД Георгий Тихий рассказал во время общения с журналистами в среду, 8 апреля, пишет корреспондент "Европейской правды".

Тихий заявил, что Украина участвовала на политическом, а также на военном уровне во встречах по обеспечению свободы мореплавания в Ормузском проливе при лидерстве Великобритании.

Он отметил, что украинский глава МИД Андрей Сибига участвовал в политической встрече, а украинские военные участвовали на техническом военном уровне в этих встречах.

"Украина выразила четко свою позицию. Украина готова применить свой опыт, полученный в Черном море, для помощи в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Это предложение остается на столе, оно остается в силе", – подчеркнул он.

Впрочем, Тихий признал, что после того, как США и Иран договорились о прекращении огня на две недели, это будет зависеть от того, как "будет продвигаться дипломатический процесс".

"Если услуги Украины будут нужны нашим союзникам, мы готовы их предоставить. Это зависит от них", – добавил он.

Стоит напомнить также, что в конце марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что от Иордании, Кувейта, Бахрейна и Омана есть запросы на сотрудничество с Украиной по системам защиты и передачи опыта военных.

В среду, 8 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке "полностью соблюдать" режим прекращения огня для проведения дальнейших переговоров.

Еврокомиссия надеется, что переговоры для решения конфликта на Ближнем Востоке будут продолжаться.