Єврокомісія сподівається, що переговори задля вирішення конфлікту на Близькому Сході триватимуть

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала досягнення припинення вогню між Іраном та США.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що таке рішення "сприяє необхідному зниженню напруженості".

"Я дякую Пакистану за посередництво. Зараз надзвичайно важливо, щоб переговори щодо довгострокового вирішення цього конфлікту тривали", – акцентувала президентка Єврокомісії.

Також вона запевнила, що ЄС і надалі буде координувати дії з партнерами з цією метою.

Як писала "Європейська правда", Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди. В межах домовленості Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль привітали двотижневе припинення вогню між США та Іраном, досягнуте за посередництва Пакистану.

У Міністерстві закордонних справ України висловили переконання, що після досягнення припинення вогню на Близькому Сході настав час "проявити достатню рішучість" для примусу РФ зробити те саме у війні в Україні.

А головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вважає таке рішення "кроком назад від межі війни".