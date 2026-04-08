Венс назвав домовленість з Іраном "крихким перемир'ям"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який брав участь у завершальних переговорах, що призвели до укладення перемир’я з Іраном, назвав цю угоду "крихким перемир’ям", яке багато чого навчило його про іранську систему.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Виступаючи в Будапешті, Венс зазначив, що відповідь Ірану була різною залежно від представників влади. Він зазначив, що міністр закордонних справ позитивно відреагував на план, але інші брехали про те, чого досягли США у військовому плані, та про умови перемир’я.

"Ось чому я кажу, що це крихке перемир’я. Є люди, які явно хочуть сісти за стіл переговорів і працювати з нами, щоб знайти досягти вигідної угоди, а є люди, які брешуть навіть про те крихке перемир’я, яке ми вже уклали", – сказав Венс.

Він додав, що якщо іранці готові добросовісно працювати зі США, то угоду можна буде укласти.

"Якщо вони будуть брехати, якщо вони будуть обманювати, якщо вони… спробують завадити навіть тому крихкому перемир’ю, яке ми встановили, то вони не будуть задоволені", – зауважив Венс.

Він сказав, що президент Дональд Трамп попросив свою команду поки що утриматися від використання певних військових, дипломатичних та економічних інструментів для тиску на Іран.

Але він зазначив, що ці варіанти залишаються на столі, якщо Іран не зможе вести конструктивні переговори щодо остаточного припинення війни.

У середу, 8 квітня, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

