Зеленський про припинення вогню в Ірані: важливо, що США зробили цей крок

Президент Володимир Зеленський вважає припинення вогню між США та Іраном правильним кроком.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави заявив у середу в соцмережі Х.

За словами президента України, зупинка вогню – це правильне рішення, яке веде до завершення війни.

"Для всіх очевидно, що припинення вогню може створити сприятливі умови для укладення угод. Різні країни брали участь у переговорному процесі, і важливо, що Сполучені Штати зробили цей дипломатичний крок", – зауважив Зеленський.

Він додав, що Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, яку веде Росія, та що Україна підтримує деескалацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, що відкриває шлях до дипломатичної роботи.

"Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповісти взаємністю, якщо росіяни припинять свої удари", – підкреслив глава держави.

У середу, 8 квітня, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав усі сторони конфлікту на Близькому Сході "повністю дотримуватися" режиму припинення вогню для проведення подальших переговорів.

Єврокомісія сподівається, що переговори задля вирішення конфлікту на Близькому Сході триватимуть.