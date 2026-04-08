Вэнс назвал договоренность с Ираном "хрупким перемирием"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который участвовал в заключительных переговорах, приведших к заключению перемирия с Ираном, назвал это соглашение "хрупким перемирием", которое многому научило его об иранской системе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Выступая в Будапеште, Вэнс отметил, что ответ Ирана был разным в зависимости от представителей власти. Он отметил, что министр иностранных дел положительно отреагировал на план, но другие врали о том, чего достигли США в военном плане, и об условиях перемирия.

"Вот почему я говорю, что это хрупкое перемирие. Есть люди, которые явно хотят сесть за стол переговоров и работать с нами, чтобы найти достичь выгодного соглашения, а есть люди, которые врут даже о том хрупком перемирии, которое мы уже заключили", – сказал Вэнс.

Он добавил, что если иранцы готовы добросовестно работать с США, то сделку можно будет заключить.

"Если они будут врать, если они будут обманывать, если они... попытаются помешать даже тому хрупкому перемирию, которое мы установили, то они не будут довольны", – отметил Вэнс.

Он сказал, что президент Дональд Трамп попросил свою команду пока воздержаться от использования определенных военных, дипломатических и экономических инструментов для давления на Иран.

Но он отметил, что эти варианты остаются на столе, если Иран не сможет вести конструктивные переговоры по окончательному прекращению войны.

В среду, 8 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

