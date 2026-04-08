После введения ограничений во Франции перевозчики мигрантов нашли новый путь в Британию

Контрабандисты всё чаще используют бельгийское побережье для перевозки мигрантов в Великобританию после того, как на французском побережье был усилен контроль.

Об этом агентству Reuters сообщили пресс-секретарь бельгийской полиции Ан Бергер и пресс-секретарь пограничного агентства ЕС Frontex Крис Боровский, пишет "Европейская правда".

Как известно, Великобритания и Франция усилили борьбу с небольшими лодками, которые ежегодно перевозят тысячи мигрантов через Ла-Манш, в частности, введя схему "один въезжает – один выезжает".

По словам Бергера, хотя цифры остаются сравнительно небольшими, в этом году произошло 17 таких выездов, тогда как с 2021 года их было не более двух в год.

"Переход на бельгийские пляжи обусловлен совокупностью факторов, и с нашей точки зрения самым важным является усиление патрулирования французского побережья", – сказал Боровский.

Боровский рассказал, что контрабандисты используют так называемые "лодки-такси". Он пояснил, что в таких случаях судно отплывает с тихого пляжа в Бельгии с небольшой группой людей, затем движется вдоль побережья к пунктам посадки, прежде чем переправиться в Великобританию.

Как отмечается, мигранты платят контрабандистам около 2 тысяч евро, не имея никаких гарантий, что их возьмут на борт, и иногда сталкиваются с угрозами и издевательствами, в том числе с сексуальным насилием.

Как сообщалось, в 2025 году 41 472 мигранта пересекли Ла-Манш на небольших лодках, что почти на 5 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Напомним, в сентябре Великобритания выслала во Францию первого мигранта в соответствии с соглашением между странами о возвращении просителей убежища, вступившим в силу в августе.

Сообщалось также, что Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.